Rize'nin Çayeli ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Öğle saatlerinde arı kovanı yerleştirmek için kullanılan ahşap yapının çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralanan kişilerden 2'si hayatını kaybetti.

İP HAYATTAN KOPARDI

İHA'nın haberine göre olay; Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Erenler köyünde yaşandı. Arı kovanlarını yerleştirmek için kullanılan ahşap yapıda, arı kovanlarını yerleştirmek için kullanılan ahşap yapının taşıyıcı ipi bir anda koptu. İpin kopmasıyla yapı çökerken, altında kalan 3 kişi ağır şekilde yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan feci kazada Emir Kar olay yerinde hayatını kaybederken, Yunus Şahin ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralanan Mehmet Şahin'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.