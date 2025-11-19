Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Rize'de arı kovanı yerleştirmek isterken canlarından oldular! | Son dakika haberleri

        Rize'de arı kovanı yerleştirmek isterken canlarından oldular!

        Rize'de acı bir olay meydana geldi. Öğle saatlerinde kovan yerleştirmek için kullanılan ahşap yapının çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralanan kişilerden 2'si hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 15:07 Güncelleme: 19.11.2025 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arı kovanı uğruna 2 can gitti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Rize'nin Çayeli ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Öğle saatlerinde arı kovanı yerleştirmek için kullanılan ahşap yapının çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralanan kişilerden 2'si hayatını kaybetti.

        İP HAYATTAN KOPARDI

        İHA'nın haberine göre olay; Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Erenler köyünde yaşandı. Arı kovanlarını yerleştirmek için kullanılan ahşap yapıda, arı kovanlarını yerleştirmek için kullanılan ahşap yapının taşıyıcı ipi bir anda koptu. İpin kopmasıyla yapı çökerken, altında kalan 3 kişi ağır şekilde yaralandı.

        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Yaşanan feci kazada Emir Kar olay yerinde hayatını kaybederken, Yunus Şahin ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        1 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Yaralanan Mehmet Şahin'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Altından yapılmıştı, yeni sahibini buldu!
        Altından yapılmıştı, yeni sahibini buldu!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!