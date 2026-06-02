        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Rize'de hastanede bir bebeğe kötü muamelede bulunulduğu iddiası! İnceleme başlatıldı

        Rize'de hastanede bir bebeğe kötü muamelede bulunulduğu iddiası! İnceleme başlatıldı

        Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören bir bebeğe yönelik kötü muamelede bulunulduğu iddiaları üzerine hastane yönetimi tarafından inceleme başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü, konu hakkında açıklamada bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 17:10 Güncelleme:
        Rize'de hastanede bebeğe şiddet iddiası!

        Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören bir bebeğe yönelik kötü muamelede bulunulduğu iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görmekte olan bir bebeğe yönelik kötü muamelede bulunulduğuna ilişkin iddialar üzerine hastane yönetimimiz tarafından inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, hasta güvenliği ve sağlık hizmetlerinin etik ilkeler doğrultusunda yürütülmesi hususunda kurumun hassasiyetinin en üst düzeyde olduğu kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Babasının kullandığı kepçenin altında kalan 3 yaşındaki Muhammed öldü

        Siirt'in Pervari ilçesinde, babasının kullandığı kepçenin altında kalan Muhammed Aydınalp (3), hayatını kaybetti. (DHA)

