Rize'de hastanede bir bebeğe kötü muamelede bulunulduğu iddiası! İnceleme başlatıldı
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören bir bebeğe yönelik kötü muamelede bulunulduğu iddiaları üzerine hastane yönetimi tarafından inceleme başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü, konu hakkında açıklamada bulundu
Giriş: 02 Haziran 2026 - 17:10
İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görmekte olan bir bebeğe yönelik kötü muamelede bulunulduğuna ilişkin iddialar üzerine hastane yönetimimiz tarafından inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, hasta güvenliği ve sağlık hizmetlerinin etik ilkeler doğrultusunda yürütülmesi hususunda kurumun hassasiyetinin en üst düzeyde olduğu kaydedildi.
