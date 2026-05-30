        Rize'nin yaylalarında Mayıs ayında kar görüldü

        Rize'nin yaylalarında Mayıs ayında kar görüldü

        Rize'de iki gündür etkili olan soğuk havanın ardından yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Mayıs ayının son günlerinde yağan kar nedeniyle Avusor, Huser ve Kavrun yaylaları beyaza büründü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 10:45
        Mayıs'ta kar sürprizi!
        Rize’nin yüksek kesimlerinde soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

        İHA'daki habere göre; Rize’de yaklaşık 2 gündür etkili olan soğuk hava ile birlikte yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı başladı.

        30 Mayıs’ta gelen kar yağışını görüntülemek isteyen Hüseyin Şahin beyaza bürünen yaylayı göstererek "Ya biz erken geldik ya da yaz gelmeyi unuttu" ifadelerini kullandı.

        Kar yağışı nedeniyle Rize’de turizmle ön palana çıkan Avusor Yaylası, Huser Yaylası ve Kavrun Yaylası beyaza büründü.

