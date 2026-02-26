Canlı
        Son dakika: Sahte polis vatandaşa suça karıştığını söyleyerek ziynet eşyalarını aldı

        Sahte polis vatandaşa suça karıştığını söyleyerek ziynet eşyalarını aldı

        Antalya'da kendisini Göç İdaresinde görevli polis olarak tanıtarak yabancı uyruklu vatandaşı yaklaşık 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını dolandırdığı öne sürülen şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Sahte polisten 1 milyon liralık vurgun

        Antalya'da kendisini Göç İdaresinde görevli polis olarak tanıtarak yabancı uyruklu vatandaşı yaklaşık 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını dolandırdığı öne sürülen şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin olayda bindiği 3 korsan taksiye ise idari para cezası uygulandı.

        KENDİSİNİ POLİS OLARAK TANITTI

        Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran yabancı uyruklu Y.E.İ., tanımadığı bir kişi tarafından telefonla arandığını belirtti. Arayan şahsın kendisini Göç İdaresinde görevli polis olarak tanıttığını, kimliğinin bir suça karıştığını söyleyerek baskı ve yönlendirmelerle korku oluşturduğunu ifade eden yabancı uyruklu kişi, yaklaşık 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını elden teslim ettiğini beyan ederek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

        Yapılan araştırmalar sonucunda ziynet eşyalarını elden teslim alan kişinin H.Y.A. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve bağlantılı adreslerde yapılan aramalarda 79 bin 200 TL nakit para ile cep telefonu ve sim kart ele geçirilerek el konuldu. Öte yandan şüphelinin olayda 3 ayrı korsan taksinin kullanıldığı belirlendi.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Araç sahiplerine idari para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen H.Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

