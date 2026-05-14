Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir alüminyum fabrikasında meydana gelen iş kazasında, yaklaşık 1 ton ağırlığındaki malzemelerin arasında kalan işçi hayatını kaybetti.

MALZEMELERİN ARASINDA KALDI

İHA'daki habere göre olay; sabah saat 09.30 sıralarında Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir alüminyum fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan 51 yaşındaki Hüseyin Bodur 'biyet' olarak tabir edilen ve yaklaşık bin kilogram ağırlığında olan alüminyum malzemelerin arasında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Diğer işçilerin durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Bodur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hüseyin Bodur'un cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.