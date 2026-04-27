Sakarya’da çıkan kavgada göğsünden bıçaklanarak öldürüldü
Sakarya'da çıkan kavgada Fatih Kurt göğsünden bıçaklandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli F.Ş. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 27 Nisan 2026 - 12:37 Güncelleme:
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan kavgada F.Ş. tarafından göğsünden bıçaklanan Fatih Kurt, yaşamını yitirdi.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
DHA'daki habere göre olay; gece saatlerinde Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana geldi. F.Ş. ile Fatih Kurt arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
F.Ş. kavgada Kurt'u göğsünden bıçakladı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Kurt, sağlık ekibi tarafından sevk edildiği Akyazı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli F.Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
F.Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
