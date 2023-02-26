AA

Samsun'un Atakum ilçesinde eşi tarafından rehin alınan kadın ve 3 çocuğu ikna çalışmaları sonucu kurtarıldı. Yenimahalle'de müstakil bir evde ikamet eden polis memuru A.Ö., pompalı tüfekle karısı ve 3 çocuğunu rehin aldı.

Kadın Acil Destek Uygulaması'na yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ekibi ile özel harekatçıların da aralarında bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi.