Masaj salonuna fuhuş operasyonu... Baskınlara karşı telsizli sistem kurmuşlar
Samsun'da bir spa merkezine düzenlenen fuhuş operasyonunda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, iş yeri çalışanlarının olası baskın ve denetimlere karşı telsizlerle haberleşerek kendi aralarında anlık iletişim ağı kurdukları tespit edildi
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen projeli çalışma kapsamında, Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir spa salonuna operasyon düzenlendi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, "Fuhşa Teşvik, Aracılık, Yer ve İmkân Sağlamak" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda G.K. (42), H.D. (38) ve Y.G. (25) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.
12 MAĞDUR, 47 BİLGİ SAHİBİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında 12 mağdur kadın ile 47 bilgi sahibi erkeğin tespit edildiği öğrenildi. Elde edilen deliller doğrultusunda iş yerinin faaliyetleri mercek altına alındı.
BASKINLARA KARŞI TELSİZLİ İLETİŞİM AĞI
Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, iş yerinde olası polis baskınları ve denetimlere karşı daha hızlı hareket edebilmek amacıyla telsiz kullandıkları belirlendi. Çalışanlar arasında kurulan anlık iletişim ağı sayesinde iş yerindeki hareketliliğin kontrol edildiği tespit edildi.
TELSİZLER, AJANDALAR VE HAPLAR ELE GEÇİRİLDİ
İş yerinde yapılan aramalarda; 9 adet el telsizi, Çok sayıda cinsel içerikli materyal, kadın çalışanlara ait hesap kayıtlarının tutulduğu 3 adet ajanda, 2 adet kurusıkı tabanca ve 49 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
TELEFONLAR VE KAMERA KAYITLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait cep telefonları ile iş yerinin kamera kayıt cihazına incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.