Şanlıurfa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 27'si tutuklandı.

BAŞSAVCILIK KOORDİNESİNDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

AA'daki habere göre; Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonucu kent merkezinde masaj salonu ve güzellik merkezi adı altında faaliyet gösteren iş yerleriyle ilgili çalışma başlatıldı.

58 KADIN KURTARILDI

Belirlenen 13'ü işletme 28 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 31 şüpheli gözaltına alındı, 58 mağdur kadın kurtarıldı.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, 106 bin 336 lira, 500 dolar, 3 tam altın, 3 yarım altın, 10 çeyrek altın, 1 altın bileklik, 2 ruhsatsız tabanca, 45 cep telefonu, 2 tablet, 1 POS cihazı, 1 kamera kayıt cihazı ve çok sayıda cinsel içerikli materyal ele geçirildi.

27 ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 27'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.