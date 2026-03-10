Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılığı operasyonunda 52 şüpheliye adli işlem yapıldı
Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılığı operasyonu kapsamında 52 şüpheliye adli işlem yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 9 bin 130 paket sigara, 2 cep telefonu, 68 kilogram çay, 8 kilogram nargile tütünü ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gümrük kaçakçılığı operasyonu kapsamında 52 şüpheliye adli işlem yapıldı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
AA'daki habere göre; Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
ADRESLERDE ARAMALAR YAPILDI
Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 9 bin 130 paket sigara, 2 cep telefonu, 68 kilogram çay, 8 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
52 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI
Operasyon kapsamında 52 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
