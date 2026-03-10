Canlı
        Son dakika: Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılığı operasyonunda 52 şüpheliye adli işlem yapıldı

        Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılığı operasyonunda 52 şüpheliye adli işlem yapıldı

        Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılığı operasyonu kapsamında 52 şüpheliye adli işlem yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 9 bin 130 paket sigara, 2 cep telefonu, 68 kilogram çay, 8 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Gümrük kaçakçılığı operasyonu: 52 gözaltı
        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gümrük kaçakçılığı operasyonu kapsamında 52 şüpheliye adli işlem yapıldı.

        EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

        AA'daki habere göre; Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        ADRESLERDE ARAMALAR YAPILDI

        Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 9 bin 130 paket sigara, 2 cep telefonu, 68 kilogram çay, 8 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        52 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

        Operasyon kapsamında 52 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

