Şanlıurfa'da uyuşturucu madde tacirlerine operasyon: 95 gözaltı
İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 95 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında 88 şüpheli tutuklanırken, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa’da; 85 asayiş timi ve 32 komando timi olmak üzere toplam 850 Jandarma personeli ile 8 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.
Açıklamanın devamında, "Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle; gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." denildi.