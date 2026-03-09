Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Şanlıurfada 1 ton 347 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Şanlıurfada 1 ton 347 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1 ton 347 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 12:25
        1 ton 347 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1 ton 347 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        1 TON 347 LİTRE AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, istihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak akaryakıt bulundurulduğu tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

        1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Operasyonda, 1 ton 347 litre kaçak akaryakıt, sayaçlı akaryakıt pompası ve yakıt dolum tabancası ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 şüphelinin işlemleri sürüyor.

