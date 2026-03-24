Şanlıurfa’daki kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da Siverek-Çermik kara yolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan 19 yaşındaki Fatih Geyik, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Giriş: 24.03.2026 - 13:22
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
5 KİŞİ YARALANDI
İHA'daki habere göre olay; Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana geldi. Dün akşam Siverek-Çermik kara yolunda meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı kazada Fatih Geyik (19) ağır yaralandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Geyik'in cenazesinin, öğle namazını müteakip defnedileceği öğrenildi. Geyik ailesinin taziyeleri ise ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi'nde kabul edeceği belirtildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ