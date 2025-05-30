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        Haberler Gündem Güncel Saraçhane protestolarında 14 tahliye | Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Saraçhane protestolarında 14 tahliye

        İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Saraçhane'de eylem düzenleyenlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre eylemler sırasında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan ve 68 gündür tutuklu bulunan 14 öğrenci ilk duruşmada tahliye edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 17:34 Güncelleme: 30.05.2025 - 17:37
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        Saraçhane protestolarında 14 tahliye
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