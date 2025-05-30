Saraçhane protestolarında 14 tahliye
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Saraçhane'de eylem düzenleyenlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre eylemler sırasında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan ve 68 gündür tutuklu bulunan 14 öğrenci ilk duruşmada tahliye edildi
Giriş: 30.05.2025 - 17:34 Güncelleme: 30.05.2025 - 17:37
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