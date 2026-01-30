Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Şarköy’de heyelan yolu yuttu, sahil hattı kapandı | Son dakika haberleri

        Şarköy’de heyelan yolu yuttu, sahil hattı kapandı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Gaziköy ile Uçmakdere mahallelerini birbirine bağlayan sahil yolunda ulaşım durduruldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 15:07 Güncelleme: 30.01.2026 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da heyelan! Sahil hattı kapandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Gaziköy ile Uçmakdere mahallelerini birbirine bağlayan sahil yolunda ulaşım durduruldu. Yol yapım çalışmaları başlatıldı.

        YOL TAMAMEN ULAŞIMA KAPATILDI

        Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde etkili olan heyelan, Gaziköy-Uçmakdere yolu üzerinde ciddi hasara yol açtı. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapandı. Güvenlik riski oluşması üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından söz konusu güzergahın yaklaşık 3 hafta süreyle trafiğe kapatıldığı bildirildi.

        ALTERNATİF GÜZERGAHLAR ÖNERİLDİ

        Heyelanın ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgede çalışma başlatırken, yol boyunca güvenlik önlemleri artırıldı. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için güzergah üzerindeki noktalara uyarı levhaları yerleştirildi ve trafik alternatif yollara yönlendirildi. Yetkililer, çalışmalar tamamlanana kadar sürücülerin belirtilen alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Denizli'de hesap kavgası kamerada: 1 ölü

        Denizli'de hesap kavgası kamerada: 1 ölü

        #Tekirdağ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık