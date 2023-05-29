Seçime katılım oranı nasıl oldu?

İŞTE HER İKİ TURDAKİ TABLO

Peki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turuna göre seçimlere katılım oranı nasıl oldu? Buna göre birinci tur seçiminde toplam 64 milyon 190 bin 651 seçmenden 55 milyon 833 bin 175 kişi oy kullandı.