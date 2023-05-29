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Seçime katılım oranı nasıl oldu?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna katılım oranı da netleşti. Kesin olmayan sonuçlara göre ilk turda yüzde 86,98 olan katılım oranı ikinci turda yüzde 84,22'ye düştü. Tabloya göre ikinci tur seçimlerinde oy kullanmayanların sayısı 10 milyon 356 bin 190 olarak hesaplandı

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  • SEÇİM KATILIM ORANI: 28 Mayıs 2023 ikinci tur seçimlerde kaç kişi oy kullandı? - Güncel seçim haberleri

    Türkiye dün Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için sandık başına gitti. Seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,16 oyla kazanırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı da yüzde 47,84 oldu.
  • SEÇİM KATILIM ORANI: 28 Mayıs 2023 ikinci tur seçimlerde kaç kişi oy kullandı? - Güncel seçim haberleri

    Kesin olmayan sonuçlara göre ayrıca ikinci tur seçimlerine katılım oranının yüzde 84,22 olduğu belirtildi.
  • SEÇİM KATILIM ORANI: 28 Mayıs 2023 ikinci tur seçimlerde kaç kişi oy kullandı? - Güncel seçim haberleri

    İŞTE HER İKİ TURDAKİ TABLO

    Peki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turuna göre seçimlere katılım oranı nasıl oldu? Buna göre birinci tur seçiminde toplam 64 milyon 190 bin 651 seçmenden 55 milyon 833 bin 175 kişi oy kullandı.
  • SEÇİM KATILIM ORANI: 28 Mayıs 2023 ikinci tur seçimlerde kaç kişi oy kullandı? - Güncel seçim haberleri

    Geçerli oyların sayısı ise 54 milyon 796 bin 74 oldu. Birinci tur seçimine katılım oranı da yüzde 86,98 olarak hesaplandı.
  • SEÇİM KATILIM ORANI: 28 Mayıs 2023 ikinci tur seçimlerde kaç kişi oy kullandı? - Güncel seçim haberleri

    KATILIM ORANINDA DÜŞÜŞ GÖZLENDİ

    Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda ise katılım oranında düşüş gözlendi. Buna göre toplam 64 milyon 197 bin 419 seçmenden 53 milyon 841 bin 229 kişi oy kullandı.
  • SEÇİM KATILIM ORANI: 28 Mayıs 2023 ikinci tur seçimlerde kaç kişi oy kullandı? - Güncel seçim haberleri

    Geçerli oyların sayısı da 53 milyon 158 bin 82 oldu. Bu tabloya göre ikinci tur seçimlerde oy kullanmayanların sayısı 10 milyon 356 bin 190 olarak hesaplandı. 
  • SEÇİM KATILIM ORANI: 28 Mayıs 2023 ikinci tur seçimlerde kaç kişi oy kullandı? - Güncel seçim haberleri

    683 BİN GEÇERSİZ OY VAR

    Peki birinci tur ile ikinci tur seçimlerinde gerçersiz oy sayısı ne oldu?
  • SEÇİM KATILIM ORANI: 28 Mayıs 2023 ikinci tur seçimlerde kaç kişi oy kullandı? - Güncel seçim haberleri

    Buna göre birinci tur seçimlerde geçersiz oy sayısı 1 milyon 37 bin 101 olurken, ikinci tur seçimlerindeki geçersiz oy sayısı da 683 bin 147 oldu. 
  • SEÇİM KATILIM ORANI: 28 Mayıs 2023 ikinci tur seçimlerde kaç kişi oy kullandı? - Güncel seçim haberleri
  • SEÇİM KATILIM ORANI: 28 Mayıs 2023 ikinci tur seçimlerde kaç kişi oy kullandı? - Güncel seçim haberleri
  • SEÇİM KATILIM ORANI: 28 Mayıs 2023 ikinci tur seçimlerde kaç kişi oy kullandı? - Güncel seçim haberleri

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