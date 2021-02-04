Sevgi Tekin cinayetinde önemli gelişme! 0:00 / 0:00

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Olay geçtiğimiz Ocak ayında Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana geldi. 26 yaşındaki Gökhan Ağdaş, 5 aydır ayrı yaşadığı ve 1 çocuğunun annesi olan 32 yaşındaki Sevgi Tekin’i yaşadığı eve kırdığı camdan girerek ailesinin gözü önünde katletti.

Zafer Samancı'nın haberine göre, olaydan 1 gün sonra cinayet silahıyla birlikte yakınları tarafından teslim edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İddianamede zanlının bilerek ve isteyerek Sevgi Tekin’i öldürdüğü belirtilerek Gökhan Ağdaş'ın kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Savcılık bununla birlikte cinayet zanlısı Gökhan Ağdaş’ın Sevgi Tekine yönelik tehdit, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal, hürriyetten yoksun bırakma ve bunları defaten gerçekleştirdiği için zincirleme suç kapsamında ayrı ayrı yargılanarak cezalandırılmasını talep etti.