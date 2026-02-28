Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 seyyar satıcı, kendilerini uyaran zabıta memurlarına bıçakla saldırdı. Olayda bir zabıta memuru darp sonucu yaralanırken, 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

ZABITA GÖREVLİLERİNE BIÇAKLA SALDIRDI

Olay, saat 11.30 sıralarında İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi’nde kurulan Cumartesi Pazarı’nda meydana geldi. İnegöl Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırım üzerinde izinsiz şekilde hurma fidanı sattıkları belirtilen Oğuzhan B. ile Anıl B.’yi uyarınca, taraflar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada 2 seyyar satıcı, zabıta görevlilerine bıçakla saldırdı. Arbede sırasında zabıta memuru R.B. (61) darp sonucu yaralandı.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı zabıta memuru, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan zabıta memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheliler Oğuzhan B. ile Anıl B., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

POLİS OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bu arada olay, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, şüphelinin darbettiği zabıta memurunun yanındaki kişiye yumruk attığını öne sürerek, “Öldürürüm lan sizi” dediği duyuldu. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.