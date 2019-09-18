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Shell'e EPDK soruşturması

HABERTURK.COM

Shell Petrol AŞ hakkında, bayilere yakıt vermediği gerekçesiyle EPDK tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya konu iddia için yapılan şikayetlerin 17 Eylül tarihinde, Suudi Arabistan'ın petrol üreticisi Aramco'ya yapılan saldırı sonrası gelmesi dikkat çekti

shell

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK),bayilere, herhangi bir arz sıkıntısı yaşamamasına rağmen akaryakıt vermediği iddiasıyla Shell Petrol AŞ hakkında soruşturma başlattı. EPDK'den yapılan açıklamadan, gerekli görülmesi halinde cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Yapılan açıklama şöyle:

"Kurumumuz tarafından 17.09.2019 tarihinde Shell Petrol A.Ş’nin herhangi bir arz sıkıntısı yaşanmamasına rağmen, bayilerinin istediği akaryakıtı vermediği ya da çok sınırlı miktarda verdiği gelen şikayetler doğrultusunda tespit edilmiştir.

İsmi ne olursa olsun, hiçbir dağıtım şirketinin serbest piyasa koşullarında belirlenen akaryakıt fiyatları üzerinden manipülasyon yapmasına ve tüketiciyi mağdur etmesine izin verilmeyeceği bilinmelidir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu piyasa faaliyetlerini bozacak bu tip girişimlerle ilgili gerekli adımları atmakta tereddüt göstermeyecektir.

Shell Petrol A.Ş ile ilgili soruşturma süreci başlatılmış olup gerek görülmesi halinde cezai işlem uygulanacaktır.

Bütün dağıtım şirketlerimizin üzerine düşen sorumluluğu bihakkın yerine getirmesine rağmen tek bir şirketten kaynaklanan bu olayın tekrarlanmaması, akaryakıt piyasamızın sağlıklı işleyişi açısından büyük önem taşımaktadır."

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