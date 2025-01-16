Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Siberağ-15 operasyonunda 21 şüpheli yakalandı! | Son dakika haberleri

        Siberağ-15 operasyonunda 21 şüpheli yakalandı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 9 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması' suçlarına yönelik 'Siberağ-15' operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 08:43 Güncelleme: 16.01.2025 - 08:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siberağ-15 operasyonunda 21 şüpheli yakalandı!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “Siberağ-15” operasyonlarında; Hesaplarında 2017-2024 yılları arasında saadet zinciri yöntemiyle 30 Milyar 478 Milyon 473 Bin TL işlem hacmi bulunduğu (para giriş/çıkışı) tespit edilen 21 şüphelinin yakalandığını belirterek operasyonlar sonucunda; 752 adet banka/kripto para hesabına el konulduğunu, şüphelilerden;18’inin tutuklandığını, 3’ünün ise hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

        İHA'daki habere göre Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

        "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Ankara, Adana, Denizli, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Samsun’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle “reklam izle para kazan" reklamları yayınlamak ve

        saadet zinciri yöntemiyle çok sayıda vatandaşımızı dolandırarak haksız kazanç sağlamak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

        Ayrıca operasyonlar sonucu; çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi. Siber dünyadaki güvenliğimiz için sanal devriyelerimiz 7/24 görev başındadır. Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet!
        Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet!
        Gazze'de ateşkes açıklandı, İsrail saldırdı!
        Gazze'de ateşkes açıklandı, İsrail saldırdı!
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Biden'a Trump sorusu: "Bu bir şaka mı?"
        Biden'a Trump sorusu: "Bu bir şaka mı?"
        Sıcaklık daha da düşecek! 5 bölgede yağış var!
        Sıcaklık daha da düşecek! 5 bölgede yağış var!
        Prim borcu olana hastane yok
        Prim borcu olana hastane yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        TikTok ABD'deki faaliyetlerini sonlandırmaya hazırlanıyor
        TikTok ABD'deki faaliyetlerini sonlandırmaya hazırlanıyor
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Kumpir can aldı! İş yeri sahibi tutuklandı
        Kumpir can aldı! İş yeri sahibi tutuklandı
        Narkozdan sonra neden saçmalanır?
        Narkozdan sonra neden saçmalanır?
        Yüksel Güran için tahliye talebi
        Yüksel Güran için tahliye talebi
        Suriye gümrük duvarı ördü, ihracat kilitlendi
        Suriye gümrük duvarı ördü, ihracat kilitlendi
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        "Dualarım seninle"
        "Dualarım seninle"
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı