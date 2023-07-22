Sıcaklıklar rekor kırıyor! İşte bugün beklenen hava durumu Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yüksek sıcaklıkların etkisi altında. Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağmur beklenirken diğer bölgeler açık geçecek. Hava sıcaklıklarının İstanbul'da 33, Ankara'da 34, İzmir'de 38 ve Antalya'da 42 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 35° Ankara Güneşli 35° İzmir Güneşli 39° Antalya Güneşli 43° Trabzon Güneşli 28° Bursa Güneşli 36° Adana Güneşli 37° Diyarbakır Güneşli 42° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 32°

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimleri ile Trakya'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

REKLAM İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 40°C Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 33°C Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ °C, 37°C Az bulutlu ve açık KOCAELİ °C, 36°C Az bulutlu ve açık A.KARAHİSAR °C, 33°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 40°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 41°C Az bulutlu ve açık ADANA °C, 37°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 42°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 34°C Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 34°C Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 34°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık YOZGAT °C, 31°C Az bulutlu ve açık BOLU °C, 32°C Az bulutlu ve açık DÜZCE °C, 35°C Az bulutlu ve açık

REKLAM KASTAMONU °C, 33°C Az bulutlu ve açık ZONGULDAK °C, 27°C Az bulutlu ve açık AMASYA °C, 35°C Az bulutlu SAMSUN °C, 29°C Az bulutlu TOKAT °C, 33°C Az bulutlu

TRABZON °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM °C, 29°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 29°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu DİYARBAKIR °C, 42°C Az bulutlu ve açık