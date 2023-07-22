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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Sıcaklıklar rekor kırıyor! İşte bugün beklenen hava durumu

        Sıcaklıklar rekor kırıyor! İşte bugün beklenen hava durumu

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yüksek sıcaklıkların etkisi altında. Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağmur beklenirken diğer bölgeler açık geçecek. Hava sıcaklıklarının İstanbul'da 33, Ankara'da 34, İzmir'de 38 ve Antalya'da 42 derece olması bekleniyor.

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 09:15
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        Sıcaklıklar rekor kırıyor!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 35°

        Ankara

        Güneşli 35°

        İzmir

        Güneşli 39°

        Antalya

        Güneşli 43°

        Trabzon

        Güneşli 28°

        Bursa

        Güneşli 36°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 42°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 32°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimleri ile Trakya'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        A.KARAHİSAR °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        ADANA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        MERSİN °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        YOZGAT °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        BOLU °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        DÜZCE °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

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        KASTAMONU °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        AMASYA °C, 35°C

        Az bulutlu

        SAMSUN °C, 29°C

        Az bulutlu

        TOKAT °C, 33°C

        Az bulutlu

        TRABZON °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM °C, 29°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 29°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 43°C

        Az bulutlu ve açık

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        #meteoroloji
        #hava sıcaklığı
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