Sıcaklıklar rekor kırıyor! İşte bugün beklenen hava durumu
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yüksek sıcaklıkların etkisi altında. Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağmur beklenirken diğer bölgeler açık geçecek. Hava sıcaklıklarının İstanbul'da 33, Ankara'da 34, İzmir'de 38 ve Antalya'da 42 derece olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimleri ile Trakya'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
AMASYA °C, 35°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 33°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık