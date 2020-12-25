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Son dakika Sigaraya zam geldi mi? 2021 Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte yeni sigara fiyatları

Sigara fiyatlarına gelen vergi artışı nedeniyle yapılacak olan zam tütün kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Sigara fiyatlarına yapılacak zam Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, sigaraya ne kadar zam geldi? İşte 2021 yeni sigara fiyatları

Son dakika Sigaraya zam geldi mi? 2021 Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte yeni sigara fiyatları

Son dakika sigara zammı haberleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre sigara ve bazı tütün ürünlerine uygulanan ÖTV oranları düşürülürken maktu vergiler artırıldı. Milyonlarca tütün kullanıcısı ise yeni sigara fiyatlarınu araştımaya başladıkarşılaşacak. Peki, sigaraya ne kadar zam geldi? İşte yeni sigara fiyat listesi...

SİGARAYA ZAM GELDİ! SON DAKİKA

Sigaradan alınan ÖTV ve maktu vergi tutarları değiştirildi. Daha önce yüzde 67 ile yüzde 80 arasında değişen ÖTV oranlaerı yüzde 63'e düşürülürken maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarları ise zamlandı.

3328 sayılı Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bu Mallarda 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sigaradaki ötv yüzde 63 olurken, maktu vergi 0.4851 TL ve asgari maktu vergi ise 0.4883 TL olarak açıklandı.

Sigarada daha önce asgari maktu vergi 0,4569 TL, maktu vergi ise 0.4539 TL'ydi.

Sigarillo ve puro vb. ürünlerdeki daha önce yüzde 67 ila 80 arasında değişen ötv oranı ve maktu vergiler de sigara ile aynı olacak.

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