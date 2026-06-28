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        Haberler Gündem Güncel Siirt'te zehirlendiği iddia edilen 32 küçükbaş hayvan telef oldu

        Siirt'te zehirlendiği iddia edilen 32 küçükbaş hayvan telef oldu

        Siirt'te rögar kapağından sızan suyu içtikleri iddia edilen 32 küçükbaş hayvan telef oldu. Olayın ardından bölgedekiler yaşadıkları zarar nedeniyle yetkililerden destek istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 07:42 Güncelleme:
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        32 küçükbaş telef oldu
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        Siirt'te rögar kapağından sızan suyu içtikten sonra zehirlendiği iddia edilen 32 küçükbaş hayvan telef oldu.

        AA'daki habere göre; Merkez Doluharman köyü mevkisinde hayvanlarını otlatan bazı göçerler, evlerine dönerken rögardan sızan sudan içen hayvanların rahatsızlandığı yönünde jandarmaya ihbarda bulundu.

        Bölgeye jandarma, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Telef olan 32 hayvanın ölüm nedeninin tespiti için numune alındı.

        Göçerlerden Nurettin İlbaş, basın mensuplarına, hayvanlarının telef olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

        İlbaş,"Hayvanlarımızı otlattık, eve doğru yol alırken rögar kapağından sızan suyu içen 32 hayvanımız telef oldu, çoğu da zarar gördü. Mağduruz, gereken çalışmaların yapılmasını istiyoruz." dedi.

        Hifzullah Kaygu da hayvanların zehirlendiğini gördüklerini anlatarak, durumu hemen yetkililere haber verdiklerini belirtti.

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