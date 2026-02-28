Canlı
        Son dakika: Siirt'te dünür ailelerin kavgası kamerada

        Siirt’te dünür ailelerin kavgası kamerada

        Siirt'te dünür iki aile arasında çıkan tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgada 3 şüpheli gözaltına alındı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Bıçaklı sopalı 'dünür' kavgası

        Siirt’te dünür iki aile arasında çıkan tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgada 3 şüpheli gözaltına alındı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 1418’inci Sokak’ta meydana geldi. Dünür iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgada baston ve ekmek bıçağı da kullanıldı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Bir şüphelinin elindeki ekmek bıçağı ise polis tarafından alındı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Kavga anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirine saldırmaya çalıştığı, polis ekiplerinin müdahalesi sırasında bir şüphelinin elindeki ekmek bıçağının alındığı anlar yer aldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Samsun'da 13 yaşındaki 2 kız çocuğunun öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

        Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu hayatlarını kaybeden 13 yaşındaki iki kız çocuğunun ölümüne ilişkin kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

