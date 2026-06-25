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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Silahla oyun faciayla bitti! | Son dakika haberleri

        Silahla oyun faciayla bitti!

        Diyarbakır'da evde bulup oynadıkları silah kazara ateş alınca 9 yaşındaki ikizlerden Emre K. vuruldu. Ağır yaralanan Emre K., hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 13:53 Güncelleme:
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        Silahla oyun faciayla bitti!

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde evde bulup, oynadıkları silah kazara ateş alınca ikizlerden Emre K. (9) vuruldu. Ağır yaralanan Emre K., hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesine bağlı kırsal Aşağıoba Mahallesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre; Emre K., ikizi ile evde buldukları silahla oynamaya başladı. Bu sırada silah kazara ateş aldı. Emre K. ateş sonucu yaralandı.

        İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Emre K., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı Emre K., hayatını kaybetti. Cansız bedeni otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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