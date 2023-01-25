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Sinan Ateş soruşturmasında flaş gelişme! O isim yeniden gözaltına alındı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetin tetikçisi olduğu iddia edilen kişiyi Ankara dışına çıkarttığı belirtilen daha önce iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Tolgahan D., üçüncü kez gözaltına alındı. Tolgahan D.'nin, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller ışığında gözaltına alındığı öğrenildi. Tolgahan D., ile birlikte biri avukat 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Fevzi Çakır'ın haberi...

Son dakika haberi: Sinan Ateş soruşturmasında o isim yeniden gözaltına alındı
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Sinan Ateş cinayetine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın daha titiz yürütülmesi için ikinci bir savcı görevlendirmesi yaparken; soruşturmadan sorumlu Başsavcı Vekilliğine ise Başkent’te önemli soruşturmalarda rol alan tecrübeli bir isim olan Durdu Özer getirildi.

15 İSİM TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında bugüne kadar; saldırının gerçekleştirildiği motosikleti kullanan şüphelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alırken, bu isimlerden 15’i tutuklandı. Bazı isimler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan isimlerden birisi kamuoyunda çok tartışıldı. Çünkü o isim ilki hemen cinayetin ardından olmak üzere iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. O isim cinayetin tetikçisi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı öne sürülen Tolgahan D., idi. Ancak her iki gözaltı kararı sonrası Tolgahan D., mevcut delil durumu değerlendirilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu durum da kamuoyunda yoğun tartışmalara konu oldu.

ADIM ADIM İZLENDİ YENİ DELİLLER ELDE EDİLDİ

Soruşturmanın koordinatörlüğüne getirilen Başsavcı Vekili Durdu Özer, dosyayı incelemesinin ardından olayın ivedi bir şekilde aydınlatılması için güvenlik birimlerini talimatlandırdı. Tolgahan D., ile serbest kalan başka bir şüphelinin teknik ve fiziki takip ile adım adım izlenmesi talimatını verdi. Her ipucu titizlikle değerlendirildi. Ve hafta başı itibarıyla Tolgahan D.’nin irtibatlarına dair çok önemli bulgulara ulaşıldı. Bu kapsamda gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişme üzerine Savcılık, Tolgahan D., ile birlikte daha önce serbest bırakılan E.Y.’nin gözaltına alınması talimatı verdi. Bu kapsamda İstanbul’da görev yapan Avukat S.Ö’nün de gözaltına alınması için emniyet talimatlandırıldı. Savcılığın talimatı üzerine her üç isim de gözaltına alındı. Şüphelilerin Ankara Emniyeti’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilmeleri bekleniyor.

ATEŞ, ÇUKURAMBAR’DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara Çukurambar’da motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Selman Bozkurt omzundan yaralanırken, Sinan Ateş ise hayatını kaybetmişti.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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