Sinan Ateş cinayetine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın daha titiz yürütülmesi için ikinci bir savcı görevlendirmesi yaparken; soruşturmadan sorumlu Başsavcı Vekilliğine ise Başkent’te önemli soruşturmalarda rol alan tecrübeli bir isim olan Durdu Özer getirildi.

15 İSİM TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında bugüne kadar; saldırının gerçekleştirildiği motosikleti kullanan şüphelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alırken, bu isimlerden 15’i tutuklandı. Bazı isimler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan isimlerden birisi kamuoyunda çok tartışıldı. Çünkü o isim ilki hemen cinayetin ardından olmak üzere iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. O isim cinayetin tetikçisi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı öne sürülen Tolgahan D., idi. Ancak her iki gözaltı kararı sonrası Tolgahan D., mevcut delil durumu değerlendirilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu durum da kamuoyunda yoğun tartışmalara konu oldu.