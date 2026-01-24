Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Tenis Sinner ve Anisimova, 4. tura çıktı - Tenis Haberleri

        Sinner ve Anisimova, 4. tura çıktı

        Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İtalyan Jannik Sinner ve ABD'li Amanda Anisimova, 4. tura yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 11:03 Güncelleme: 24.01.2026 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinner ve Anisimova, 4. tura çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Melbourne kentindeki turnuvanın 7. günü, sabah seansında oynanan 3. tur maçlarıyla devam etti.

        Tek erkeklerde son iki yılın şampiyonu 2 numaralı seribaşı İtalyan Sinner, ABD'li Eliot Spizzirri'yi 4-6, 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek tur atladı.

        Sinner, 4. turda 22 numaralı seribaşı vatandaşı Luciano Darderi ile eşleşti.

        5 numaralı seribaşı İtalyan Lorenzo Musetti, Çek Tomas Machac'ı 5-7, 6-4, 6-2, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 3-2 yenerek tur biletini aldı.

        8 numaralı seribaşı ABD'li Ben Shelton da Valentin Vacherot'yu 6-4, 6-4 ve 7-6'lık setlerle turnuva dışında bıraktı.

        > ABD'li seribaşı kadın raketlere 2 set yetti

        Geçen yılın Wimbledon ve ABD Açık finalisti, 4 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, vatandaşı Peyton Stearns'ü 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi.

        6 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, Rus Oksana Selekhmeteva'yı 6-3 ve 6-2, 9 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys de Çek Karolina Pliskova'yı 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek tur atladı.

        Pegula ve Keys, 4. turda birbiriyle eşleşti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası

        Esenyurt Eski Belediye Başkanı Ahmet Özer'e silahlı terör örgütü üyeliği davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası