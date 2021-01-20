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Son dakika haberler... Şişli'de hemşirenin rehin alınması olayında önemli gelişme!

İstanbul Şişli'de, özel tıp merkezinde hemşire Hayrünisa C.'yi bıçakla rehin alan ve daha sonra polisin müdahalesiyle yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Ramazan K. ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Olayda, zanlı hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, şüpheli Ramazan K. hakkında "Öldürmeye teşebbüs", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından toplam 24 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi

REHİNE KABUSU! Son dakika: Soruşturma tamamlandı!
Şişli'deki rehine kâbusunda önemli gelişme!
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DHA

Olay, Şişli'deki özel bir tıp merkezinde 30 Aralık 2020'de saat 15.30 sıralarında gerçekleşmişti. Şüpheli Ramazan K. eski sevgilisinin kız kardeşi olan hemşire Hayrünisa C.'yi görevi başındayken bıçakla rehin almıştı.

DHA'nın haberine göre, şüpheli Ramazan K'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polis, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına almıştı. Bıçakla yaralanan Hayrünisa C. hastanede tedavi altına alınırken; polis tarafından yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Şüpheli Ramazan K. "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 31 Aralık'ta tutuklanmıştı. Şüpheli Ramazan K'nin, hemşire Hayrünisa C'yi rehin aldığı anlar, güvenlik kameralarına da yansımıştı.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturmayı tamamladı. Savcılık, şüpheli Ramazan K. hakkında "Öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar, "Tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar ve "Hakaret" suçundan ise 3 aydan 2 yıl 6 aya kadar hapis olmak üzere toplam 10 yıl 9 aydan 24 yıl 6 aya kadar hapsini talep etti.

İddianame kabul edilirse şüpheli Ramazan K. önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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