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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Sokak ortasında sevgili dehşeti! Bayıltana kadar dayak
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Şişli'de sokak ortasında sevgili dehşeti kamerada! Bayıltana kadar tekme tokat dayak

İstanbul Şişli'de, Are E. adlı şahıs, aynı evde kaldığı kız arkadaşı Leyla K.'yi 3 gün ara ile sokak ortasında iki kez feci şekilde dövdü. Ara E.'nin kız arkadaşını tekme ve tokat dövdüğü, eve kadar omuzunda taşıyarak götürdüğü güvenlik kameralarına yansıdı. Dayakların birine köpeğini gezdiren bir kişi müdahale etti. Şiddete sessiz kalmayan vatandaş, kadını kurtarabilmek için Ara E. ile kavga etmeye başladı. Ara E. kavga sonrasında apartmanın merdiveninden düşerek hafif şekilde yaralandı. Daha sonra hastaneye kaldırılan Leyka K. tüm bu dehşetin ardından erkek arkadaşı Ara E.'den şikâyetçi olmadı

SON DAKİKA: Sokak ortasında sevgili dehşeti! Bayıltana kadar dayak
Sokak ortasında sevgili dehşeti!
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DHA

İstanbul'un Şişli ilçesinde, aynı evde kalan Ara E., kız arkadaşı Leyla K.'yi 3 gün ara ile sokak ortasında iki kez feci şekilde dövdü. Ara E.'nin kız arkadaşını tekme ve tokat dövdüğü, eve kadar omuzunda taşıyarak götürdüğü güvenlik kameralarına yansıdı.

Ara E., Şişli Merkez Mahallesi Pehlivan Sokak'ta aynı evde birlikte yaşadığı Leyla K. (36) ile bilinmeyen bir nedenle önceki gün saat 16.00 sıralarında tartışmaya başladı. Leyla K. evden çıkarak kaçmak isterken, Ara E. yakaladığı kadını tekme ve yumruklarla dövdü. Leyla K., çevredekilerin müdahalesi ile kurtarıldı. Baygınlık geçiren kadın kendisine gelince koşarak kaçmaya çalıştı. Ancak, Ara E. kendisini engelleyenlerin elinden kurtularak kaçmak isteyen ev arkadaşı Leyla K.'yi yakalayarak yeniden tartaklamaya, tekmelemeye başladı.

KÖPEĞİNİ GEZDİREN VATANDAŞ MÜDAHALE ETTİ

Dehşet anlarına köpeğini gezdirirken tanık olan bir vatandaş, kadını kurtarabilmek için müdahale ederken, Ara E. ile kavga etmeye başladı. Ara E. kavga sonrasında apartmanın merdiveninden düşerek hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede gelen 112 ekipleri Leyla K. ile erkek arkadaşını ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerine ifade veren Leyla K., erkek arkadaşı Ara E.'den şikayetçi olmadı.

BİR BAŞKA DAYAK ANI DA KAMERAYA YANSIDI

İkilinin arasındaki sokağa taşan bir başka şiddet anı bölgedeki güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Bir görüntüde, taksi ile gelen Ara E.'nin evin zilini uzun süre çaldığı, üzerindeki tişörtü çıkardığı, kapının açılması ile birlikte bağırarak içeri girdiği görülüyor.

3 gün önce kaydedilen bir diğer güvenlik kamerası görüntüsünde Ara E.'nin yanında yürüdüğü kız arkadaşı Leyla K.'ye evin hemen yanında tekme attığı, aldığı darbenin etkisi ile yere yığılan kadının yanına giderek yumruklamaya devam ettiği ve yanına çömelen Ara E.'nin daha sonra yürüyemeyecek durumdaki kadını omuzuna alarak onu eve kadar taşıdığı kameraya yansıyor.

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