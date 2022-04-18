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Son dakika: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atandı

Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, Başkan Vekilliğine Mutalip Ünal, üyeliğine Yusuf Sünbül atandı

Son dakika: SPK Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atandı
SPK Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atandı
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DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3. ve 7. maddeleri gereğince SPK Başkanlığına Gönül, başkan vekilliğine Ünal, üyeliğine ise Yusuf Sünbül getirildi.

İbrahim Ömer Gönül, 2014'ten bu yana SPK Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

GÖREV SÜRESİ DOLAN TAŞKESENLİOĞLU'NDAN VEDA PAYLAŞIMI

Öte yandan, görev süresi dolan Ali Fuat Taşkesenlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"17 Nisan 2018'de başlamış olduğum SPK Başkanlığı görev süremi bugün itibarıyla tamamlamış bulunuyorum. Geride bıraktığımız 4 yılda ekonomimizde sermaye piyasalarının payının artırılması, piyasalarımızın derinleştirilmesi ve zenginleştirilmesi, yatırımcı haklarının gözetilmesi ve korunması için tüm gayretimizle çalışmanın verdiği iç huzurunu taşıyorum. Bizleri bu göreve layık görerek ülkemiz ekonomisine katkı sağlamamıza vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, birlikte çalıştığımız tüm bakanlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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