        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Stajyer işçi Mahir Buğra'nın ölümünde bir tutuklama | Hatay haberleri | Son dakika haberleri

        Stajyer işçinin ölümünde bir tutuklama!

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 16 yaşındaki Mahir Buğra K'nin, staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden iş yerinin elektrik işlerini yapan H.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, pastane sahibi S.Ç. serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 11:12 Güncelleme:
        Stajyer işçinin ölümünde flaş gelişme!

        Hatay'da yürek yakan olay, İskenderun ilçesinde yaşandı. Yunus Emre Mahallesi'nde 1 Mayıs'ta, 16 yaşındaki Mahir Buğra K'nin staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        ELEKTRİK USTASI TUTUKLANDI

        AA'daki habere göre adliyeye sevk edilen zanlılardan iş yerinin elektrik işlerini yapan H.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, pastane sahibi S.Ç. serbest bırakıldı.

        STAJYER OLARAK ÇALIŞIYORDU

        İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri 10. sınıf öğrencisi Mahir Buğra K. (16), staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
