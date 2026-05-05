Stajyer işçinin ölümünde bir tutuklama!
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 16 yaşındaki Mahir Buğra K'nin, staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden iş yerinin elektrik işlerini yapan H.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, pastane sahibi S.Ç. serbest bırakıldı
Giriş: 05 Mayıs 2026 - 11:12
Hatay'da yürek yakan olay, İskenderun ilçesinde yaşandı. Yunus Emre Mahallesi'nde 1 Mayıs'ta, 16 yaşındaki Mahir Buğra K'nin staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
ELEKTRİK USTASI TUTUKLANDI
AA'daki habere göre adliyeye sevk edilen zanlılardan iş yerinin elektrik işlerini yapan H.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, pastane sahibi S.Ç. serbest bırakıldı.
STAJYER OLARAK ÇALIŞIYORDU
İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri 10. sınıf öğrencisi Mahir Buğra K. (16), staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
