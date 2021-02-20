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Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladıklarını bildirdi.

Son dakika: Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı
AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından destek ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Pekcan, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı desteği ödemelerinin ilk taksiti 20 Ocak'ta, kira desteği ise 27 Ocak'ta ödenmeye başlanmıştı.

Gelen talepler üzerine desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan ancak müracaatta bulunmayanlara yönelik e-Devlet üzerinden son başvuru tarihi 31 Mart 2021'e uzatılmıştı.

Gelir kaybı desteği 3 ay süreyle 1000 lira, kira desteği ise büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olarak veriliyor.

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