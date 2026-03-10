Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Sultangazi'de kemerli yumruklu trafik kavgası kamerada

        Sultangazi’de kemerli yumruklu trafik kavgası kamerada

        Sultangazi'de iftar saatinde trafikte yaşanan kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 10:06
        Kemerli yumruklu trafik kavgası

        Sultangazi’de iftar saatinde trafikte yaşanan kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı. İlk kavga karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya ile caddede ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü arasında çıktı. Taraflar birbirlerine kemer ve yumruklarla saldırdı. İkinci kavga ise motosiklet sürücüsüyle otomobil sürücüsü arasında çıktı. Araya giren vatandaşlar tarafları ayırdı.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        İlk kavga, dün saat 19.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde çıktı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayayla hafifi ticari araç sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonrasında taraflar kavga etmeye başladı.

        KEMERLE SALDIRDI; YUMRUK ATTI

        Çevredeki vatandaşların araya girmeye çalıştığı kavgada, taraflardan biri kemerini çıkararak diğer kişiye saldırdı. Diğer taraf ise karşısındakine yumrukla karşılık verdi. Araya giren çevredekiler tarafları ayırmaya çalışırken, araya giren bir kadının "Vurma" diye bağırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Uzun süre cadde ortasında devam eden kavgaya tepki gösteren diğer sürücüler ise korna çaldı. Kavganın ardından hafif ticari araç sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. İkinci kavga ise, Atatürk Bulvarı'nda çıktı.

        KAVGA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

        Motosiklet sürücüsüyle otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

        İşçilerin çatıda tehlikeli çalışması kamerada

        Elazığ'da herhangi bir önlem almadan inşaat halindeki binanın çatısında çalışan işçiler, yürekleri ağızlara getirdi. (İHA)

