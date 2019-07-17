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HaberlerFutbolSON DAKİKA! Süper Lig fikstürü çekildi! İşte 2019 - 2020 Süper Lig fikstüründe derbiler

Son dakika: Süper Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. İşte derbi tarihleri!

Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun kura çekimi, TFF'nin Riva'daki tesisinde gerçekleştirildi. 6. haftada hem Trabzonspor - Beşiktaş hem de Galatasaray - Fenerbahçe derbileri oynanacak. 9. haftada Beşiktaş - Galatasaray, 12. haftada Galatasaray - Başakşehir, 13. haftada Trabzonspor - Galatasaray, 16. haftada ise Fenerbahçe - Beşiktaş derbileri heyecanı yaşanacak

Süper Lig

2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılıyor. 

NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTECEK?

Süper Lig'de yeni sezon 16 Ağustos'ta başlayacak, ilk devre 29 Aralık 2019'da sona erecek. Süper Lig'in ikinci yarısı ise 17 Ocak'ta başlayacak ve 17 Mayıs 2020'de sona erecek.

İLK HAFTA MAÇLARI

Süper Lig'de ilk hafta Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş, Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep, Yukatel Denizlispor - Galatasaray ve Kasımpaşa - Trabzonspor maçları oynanacak. 

Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş

Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantepspor 

Evkur Yeni Malatyaspor - Başakşehir

Kasımpaşa - Trabzonspor

Yukatel Denizlispor - Galatasaray

Atiker Konyaspor - Ankaragücü

İstikbal Mobilya Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor 

Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor

Göztepe - Antalyaspor

DERBİLER NE ZAMAN?

Süper Lig'de derbi maçlarının 6, 9 ve 16. haftalarda oynanacağı açıklandı.

3. HAFTA

Fenerbahçe - Trabzonspor

6. HAFTA

Trabzonspor - Beşiktaş

Galatasaray - Fenerbahçe

9. HAFTADAKİ DERBİ

Beşiktaş - Galatasaray

12. HAFTA

Galatasaray - Başakşehir

13. HAFTA

Trabzonspor - Galatasaray

16. HAFTA

Fenerbahçe - Beşiktaş

23. HAFTA

Fenerbahçe - Galatasaray

33. HAFTA

Beşiktaş - Fenerbahçe

SÜPER LİG'DE YENİ SEZONA ADI VERİLEN CEMİL USTA KİMDİR?

Trabzon'da 1 Ocak 1951'de doğan Cemil Usta, futbola 1967 yılında Sebat Gençlik kulübünde başladı. 1970 yılında o zaman 2. Lig'de yer alan Trabzonspor'a transfer olduktan sonra 1973-1974 sezonunda Bordo-Mavili forma ile 1. Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

1975-1976 ve 1976-1977 sezonlarında üst üste iki şampiyonluk kazanarak Anadolu devrimini gerçekleştiren efsane Trabzonspor kadrosunun sol beki olan Cemil Usta, 1976 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kazanılan 1-0'lık tarihi Liverpool galibiyetinin golünü attı.

Güçlü fiziği, kuvvetli ayakları ve duvar gibi sertliği nedeniyle "Dozer" lakabını alan Türk futbolunun aşılmaz kalesi Cemil Usta, uzun yıllar Trabzonspor'un kaptanlığını yaparken 2 kez A Milli Takım formasını giydi.

"Ben Trabzonspor'un kaptanıyım, para için kulübümü terk edip başka kaptanların arkasında sahaya çıkmak bana yakışmaz" sözüyle simgeleşen Cemil Usta, Trabzonspor'un unutulmaz futbolcuları arasında yerini aldı.

1978 yılında jübile yaptıktan sonra Bordo-Mavili kulübün altyapısında görev alan Cemil Usta, birçok oyuncu yetiştirerek Türk futboluna katkı sağladı. Trabzon'da futbolun sevilmesinde ve gençlerin futbola yönlendirilmesinde büyük emekleri olan Cemil Usta, 15 Mart 2003 tarihinde aramızdan ayrıldı.

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