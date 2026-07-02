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        Haberler Bilgi Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı 2 Temmuz Perşembe! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklandı 2 Temmuz Perşembe! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

        Süper Loto'nun 2 Temmuz 2026 Perşembe tarihli çekiliş sonuçları Milli Piyango Online tarafından açıklandı. Büyük ikramiye hayali kuranlar, çekilişin ardından kazandıran numaraları araştırmaya başladı. Noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş sonrası sonuçlar resmi sorgulama ekranında erişime açıldı. Talihliler, biletlerine isabet eden ikramiyeleri Milli Piyango'nun resmi kanalları üzerinden sorgulayabiliyor. Peki, 2 Temmuz 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte 2 Temmuz 2026 Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-02 21:38:13 Güncelleme:
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        2 Temmuz 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları belli oldu. Milli Piyango Online tarafından yapılan çekilişin ardından kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı erişime sunuldu. Bilet alanlar, sonuç sorgulama ekranı üzerinden kuponlarını kolayca kontrol edebiliyor. Peki, 2 Temmuz 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte 2 Temmuz 2026 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişe ilişkin merak edilen ayrıntılar...

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        2 TEMMUZ 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 2 Temmuz 2026 Perşembe Süper Loto çekilişinin sonuçları açıklandı.

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        2 TEMMUZ 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        6 - 32 - 37 - 38 - 40 - 57

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        SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Süper Loto sonuç sorgulama işlemi Milli Piyango Online internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar kupon bilgilerini sisteme girerek çekiliş sonuçlarını anında öğrenebiliyor. Sonuçlar ayrıca yetkili bayiler aracılığıyla da kontrol edilebiliyor. Resmi platformlarda ikramiye kategorileri ve kazanan sayıları detaylı olarak paylaşılıyor. Talihlilerin sonuçları yalnızca resmi kaynaklardan takip etmesi öneriliyor.

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        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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