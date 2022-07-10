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Haberler Gündem Son dakika: Süper Loto sonuçları sorgulama: 10 Temmuz 2022 Süper Loto çekiliş sonucu AÇIKLANDI! Süper Loto'da kazandıran numaralar tıkla, öğren
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10 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

Süper Loto sonuçları bugün gerçekleştirilen çekiliş nedeniyle araştırılıyor. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar akşamları gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi sonuçları 21:30'da açıklandı. İşte, Milli Piyango 10 Temmuz 2022 Süper Loto sorgulama ekranı...

Son dakika: Süper Loto sonuçları sorgulama: 10 Temmuz 2022 Süper Loto çekiliş sonucu AÇIKLANDI! Süper Loto'da kazandıran numaralar tıkla, öğren

10 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21:30'da açıklanıyor. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen haftanın son Süper Loto çekilişi bugün düzenleniyor. İşte 10 Temmuz 2022 Süper Loto çekilişine dair detaylar haberimizde...

10 TEMMUZ 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI: 7 - 26 - 36 - 52 - 54 - 58

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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