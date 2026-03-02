Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iftar vakti meydana gelen kazada, bir otomobil ile SUV tipi araç çarpıştı. Kazada 22 yaşındaki otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, diğer araçtaki 1 kişi de yaralandı.

OLAY YERİNE POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza, Akyazı ilçesi Batakköy yolu Furkan Çelik Caddesi üzerinde meydana geldi. M.B.V. idaresindeki SUV tipi araç, Uğurcan Çavdaroğlu (22) idaresindeki otomobile adeta ok gibi saplandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, otomobil sürücüsü Uğurcan Çavdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada yaralanan diğer araçtaki M.B.V. ise, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çavdaroğlu'nun cenazesi de Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza haberini alarak olay yerine gelen Çavdaroğlu'nun ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.