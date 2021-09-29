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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Tacize uğruyordu, kasığından vurdu! VİDEO HABER
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Taciz eden adamı kasığından vurdu!

İstanbul'da 19 yaşındaki genç bir kız, kendisine sürekli arkadaşlık teklifinde bulunarak rahatsız eden 40 yaşındaki adamı, tabancayla kasığından vurdu. Yaralı adam sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olaydan sonra kaçan genç kız Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı

SON DAKİKA: Tacize uğruyordu, kasığından vurdu! VİDEO HABER
Taciz eden adamı kasığından vurdu!
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İHA

İstanbul'da, geçtiğimiz pazar günü saat 15.15 sıralarında Kağıthane Seyrantepe’de, iddiaya göre, 19 yaşındaki Esra V. isimli genç kıza arkadaşlık teklifinde bulunan 40 yaşındaki Bülent D., genç kızı rahatsız etmeye başladı.

Yaşanan bu olayın üzerine Esra V. gün içerisinde site kapısından girerken Bülent D.’nin aracına çarptı. Yaşanan küçük çaplı çarpışma sonucu Esra V. ile Bülent D. arasında tartışma çıktı.

RAHATSIZ EDEN ADAMI VURDU

İHA'da yer alan habere göre kısa süren tartışma sonrasında B.D. 3 arkadaşıyla birlikte Esra V.’nin evine gitti. Evin giriş kapısında da yaşanan tartışma sonrasında Esra V. evde bulunan tabancayı korkutmak için eline aldı. Bu sırada Bülent D.’nin yanındaki arkadaşları kaçtı. Esra V. ise tabancayla ateş ederek Bülent D.’yi kasıklarından vurdu.

YARALANAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerini duyan site sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı Bülent D. Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAYDAN SONRA KAÇAN GENÇ KIZ YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı binada inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda genç kızın kullandığı tabancayı sakladığı yerde ele geçirildi. Olaydan sonra kaçan Esra V. ise yine polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Esra V.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"SÜREKLİ ARKADAŞLIK TEKLİF EDİYORDU"

Genç kızın emniyetteki ifadesinde Bülent isimli şahsın sürekli kendisini rahatsız ettiğini arkadaşlık teklifinde bulunduğunu, olay günü site kapısından girerken motorla onun aracına çarptığını ve tartıştıklarını daha sonra eve gittiğini ve Bülent isimli şahsın yanında 3 kişiyle birlikte geldiklerini ve kendisine saldırmaya kalktıklarını o sırada evde bulunan tabancayı odadan alıp şahısların kaçtığını arkalarından giderek Bülent isimli şahsı korkutmak amacıyla yere doğru 1 defa ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

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