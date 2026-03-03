Canlı
        Son dakika: Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

        Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 15:15
        Otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

        Siirt’in Kurtalan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Kurtalan’a bağlı Gözpınar köy yolunda seyir halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 26 yaşındaki Yılmaz Çelik olay yerinde hayatını kaybetti.

        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Ağır yaralanan 19 yaşındaki M.S. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan diğer 3 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

        Kazanın ardından sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

