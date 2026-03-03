Siirt’in Kurtalan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Kurtalan’a bağlı Gözpınar köy yolunda seyir halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 26 yaşındaki Yılmaz Çelik olay yerinde hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Ağır yaralanan 19 yaşındaki M.S. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan diğer 3 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazanın ardından sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.