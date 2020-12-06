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HaberlerGündemSON DAKİKA: Tapu sahteciliğinde yeni yöntem "dublör kullanmak" - Haber
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Tapu sahteciliğinde yeni yöntem "dublör kullanmak"

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, tapu işlemlerinde nüfus cüzdanını istemediklerini, TC kimlik numarasının yeterli olduğunu belirterek, "dublörlü" sahtecilik girişimlerinin arttığını söyledi

SON DAKİKA: Tapu sahteciliğinde yeni yöntem
AA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, "Biz tapu işlemlerinde nüfus cüzdanı istemiyoruz artık. TC kimlik numarası yeterli oluyor. TC kimlik numarasına göre MERNİS'le bağlantı kuruyoruz. Kimlik bilgilerini orada teyit ediyoruz. Kişi vekaletle geldiyse bu sefer noterlerle bağlantı kuruyoruz, vekaleti oradan teyit ediyoruz. İntikal belgesiyle ilgili olunca UYAP'la bağlantı kuruyoruz, Adalet Bakanlığı ile teyit ediyoruz. Bu alanlar daralınca bu sefer sahteciliğe meyilli art niyetli insanlar farklı yöntemlere başvurmaya çalıştılar. Ağırlıklı olarak dublör kullanmak suretiyle geliyorlar, kılık değiştiriyorlar, nüfus cüzdanında ona göre dublörün resmini kullanıyorlar. Tapuyla ilgili bir işlem olduğu zaman hemen cep telefonlarına mesaj gönderiyoruz. Diyoruz ki 'şu anda şöyle bir işlem' var. O telefon numarası bizde yoksa bu haberleşmeyi sağlayamıyoruz. Onun için bu bilgileri güncellerlerse gayrimenkulleriyle ilgili bütün işlemlerden cep telefonlarına gideceği için haberdar olurlar" dedi.

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