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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Tatil için Antalya'ya giden turist ormanda ölü bulundu - haberler | Son dakika haberleri

        Tatil için Antalya'ya giden turist ormanda ölü bulundu

        Antalya'da konakladığı otelden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Polonya uyruklu Grzegorz Stefan Krzywania'nın cansız bedeni, 6 gün süren arama çalışmalarının ardından ormanda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 15:26 Güncelleme:
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        Turist ormanda ölü bulundu

        Antalya'nın Kemer ilçesinde konakladığı otelden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Polonyalı Grzegorz Stefan Krzywania'nın (44), 6 gün sonra ormanda cansız bedeni bulundu.

        UÇAĞA BİNMEYİNCE ORTAYA ÇIKTI

        DHA'daki habere göre olay; Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana geldi. Polonya uyruklu Grzegorz Stefan Krzywania'nın 17 Haziran Çarşamba günü konakladığı otelden çıkış yapıp, uçağına binmediği, saat 10.15’ten itibaren de kendisinden haber alınamadığı ihbarında bulunuldu.

        Aynı gün saat 23.30 sıralarındaki ihbar sonrası turistin bulunması amacıyla ekipler kamera incelemesi yaptı, ilçedeki hastaneler kontrol edildi. Taksi duraklarında araştırma yapan ekipler, farklı otellerin müşteri kayıtlarını inceleyip, sahil kesiminde arama çalışması yürüttü.

        İstihbarat, JASAT ve Kemer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından süren çalışmalar sonucu Grzegorz Stefan Krzywania'nın, bugün ormanda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf: AA

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