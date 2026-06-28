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        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ'da buğday tarlasında yangın çıktı! Yangının hasarı 100 dekar alan

        Tekirdağ'da buğday tarlasında yangın çıktı! Yangının hasarı 100 dekar alan

        Tekirdağ'da buğday ekili tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dekar ekili alan zarar görürken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 12:13 Güncelleme:
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        Yangının hasarı 100 dekar alan

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yaklaşık 100 dekar ekili alan zarar gördü.

        İHA'daki habere göre yangın; Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, hasadı henüz yapılmamış buğday tarlasında meydana geldi. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevredeki tarım arazilerine yayılmasını önledi. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülürken, yaklaşık 100 dekar buğday ekili alanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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