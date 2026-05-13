Tekirdağ'da yürüyüş için çıktığı yolda arı sokan nalbant hayatını kaybetti
Tekirdağ'da yürüyüş yaptığı sırada arının soktuğu Hüseyin Yavuz, alerjisi nedeniyle ilacını aldıktan sonra banyoda fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Yavuz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı
Giriş: 13 Mayıs 2026 - 12:55
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolda yürürken arının soktuğu nalbant Hüseyin Yavuz (63), yaşamını yitirdi.
YÜRÜRÜKEN ARI SOKTU
DHA'daki habere göre olay; dün saat 16.00 sıralarında Malkara ilçesine bağlı Sağlamtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Yürüyüş yapmak için evinden çıkan, evli ve 1 çocuk babası Hüseyin Yavuz'u arı soktu.
İLACINI ALMAYA GİTTİ
Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu belirtilen Yavuz, arkadaşları tarafından ilacını alması için eve götürüldü. İlacını aldıktan sonra banyoya giren Yavuz, burada fenalaşıp yere yığıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Eşinin eve geldikten sonra banyoda hareketsiz bulduğu Yavuz için sağlık ekipleri çağrıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Yavuz, kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
