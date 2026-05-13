Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Tekirdağ'da yürüyüş için çıktığı yolda arı sokan nalbant Hüseyin Yavuz hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da yürüyüş için çıktığı yolda arı sokan nalbant hayatını kaybetti

        Tekirdağ'da yürüyüş yaptığı sırada arının soktuğu Hüseyin Yavuz, alerjisi nedeniyle ilacını aldıktan sonra banyoda fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Yavuz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 12:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yürürken arı soktu, öldü
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolda yürürken arının soktuğu nalbant Hüseyin Yavuz (63), yaşamını yitirdi.

        YÜRÜRÜKEN ARI SOKTU

        DHA'daki habere göre olay; dün saat 16.00 sıralarında Malkara ilçesine bağlı Sağlamtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Yürüyüş yapmak için evinden çıkan, evli ve 1 çocuk babası Hüseyin Yavuz'u arı soktu.

        İLACINI ALMAYA GİTTİ

        Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu belirtilen Yavuz, arkadaşları tarafından ilacını alması için eve götürüldü. İlacını aldıktan sonra banyoya giren Yavuz, burada fenalaşıp yere yığıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Eşinin eve geldikten sonra banyoda hareketsiz bulduğu Yavuz için sağlık ekipleri çağrıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Yavuz, kurtarılamadı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ben'ce - 10 Mayıs 2026 (Kadir Kaymakçı & Nuran Yıldız)

        Melania Trump'tan şaşırtan "empati" çıkışı! Donald Trump'ın hangi özelliği dinleyenleri kahkahaya boğdu? Trump 8 yıl sonra Pekin'de... 14-15 Mayıs zirvesi öncesi diplomatik trafikte hareketlilik! Pekin'de üçlü denklem... ABD ve Çin'in ortak gündemi İran mı? Başbakan Meloni'den deepfake tepkisi... Sa...
        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Yediği simit 2 kez soluk borusuna kaçtı
        Yediği simit 2 kez soluk borusuna kaçtı
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Cani anne için karar!
        Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Cani anne için karar!
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"