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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 32 tutuklama

        Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 32 tutuklama

        Tekirdağ ve İstanbul'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 1 milyar liralık hesap hareketinin tespit edildiği soruşturmada adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 10:39 Güncelleme:
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        1 milyarlık operasyon: 32 tutuklama
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        Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 32'si tutuklandı.

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda yapılan araştırma ve incelemelerde, yaklaşık 1 milyar lira tutarında hesap hareketi belirlendi.

        Haksız kazanç sağlayan suç örgütüne yönelik Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 36 şüpheli yakalandı.

        Tekirdağ'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 32'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        #Tekirdağ
        #istanbul
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