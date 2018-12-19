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Son Dakika bilgisine göre, Tekirdağ Yeniköy açıklarında Marmara denizinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 3.1 olarak tespit edildi. Deprem sonrasında can ve mal kaybının olmadığı belirtildi...
KANDİLLİ RASATHANESİ 19 ARALIK SON DEPREM VERİLERİ
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ ----- 2018.12.19 17:02:00 40.7898 27.5252 11.2 -.- 3.1 2.9 YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 2018.12.19 16:08:23 39.8058 41.8515 16.6 -.- 1.7 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM)
2018.12.19 15:47:57 41.1973 33.6307 27.9 -.- 1.7 -.- KOCCUGAZ-IHSANGAZI (KASTAMONU)
2018.12.19 13:37:59 40.2608 41.0282 7.7 -.- 3.3 3.3 CATAK-AZIZIYE (ERZURUM)
2018.12.19 13:04:34 36.8845 27.5497 7.1 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2018.12.19 12:37:08 39.3877 32.9492 29.4 -.- 1.6 -.- YENIYAPANCARSAK-BALA (ANKARA)
2018.12.19 12:17:42 37.2035 28.2910 15.7 -.- 1.3 -.- YESILYURT-(MUGLA)
2018.12.19 11:31:22 38.1578 33.0815 0.0 -.- 1.8 -.- IPEKLER-KARATAY (KONYA)
2018.12.19 09:44:22 36.9645 29.6448 12.4 -.- 2.2 -.- COBANISA-FETHIYE (MUGLA)
2018.12.19 09:41:58 35.7675 27.4415 12.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2018.12.19 07:48:41 38.6387 43.1842 16.6 -.- 1.9 -.- ARISU-(VAN)
2018.12.19 07:47:50 35.6288 26.9187 2.7 -.- 3.4 3.3 AKDENIZ
2018.12.19 07:47:49 35.5800 26.8200 10.0 -.- 3.4 -.- CRETE, GREECE
2018.12.19 07:18:30 37.2077 28.5360 6.5 -.- 2.1 -.- OZLUCE-(MUGLA)
2018.12.19 06:32:20 36.4292 28.7147 7.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2018.12.19 04:44:14 37.0253 27.8167 11.3 -.- 1.3 -.- BOZALAN-MILAS (MUGLA)
2018.12.19 04:09:35 37.2042 28.5462 10.6 -.- 2.8 -.- OZLUCE-(MUGLA)
2018.12.19 04:08:59 37.2115 28.5242 6.6 -.- 3.3 3.4 OZLUCE-(MUGLA)
2018.12.19 02:48:35 37.0435 27.7778 10.5 -.- 1.5 -.- GOKBEL-MILAS (MUGLA)
2018.12.19 02:42:30 37.7807 25.9988 7.0 -.- 3.2 3.3 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2018.12.19 01:45:52 36.9733 27.8235 4.3 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2018.12.19 01:35:01 36.8885 27.1397 5.3 -.- 1.6 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
2018.12.19 00:51:33 36.8690 39.0020 9.2 -.- 2.3 -.- BALKAT-HARRAN (SANLIURFA)
2018.12.19 00:43:39 38.2570 42.7843 5.4 -.- 1.7 -.- TORELI-GEVAS (VAN)
2018.12.19 00:26:11 38.2883 42.7913 6.6 -.- 1.5 -.- TORELI-GEVAS (VAN)
2018.12.19 00:20:12 36.9455 27.9002 5.7 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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