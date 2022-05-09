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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Cenk Çağın Ünlü cinayetinde flaş gelişme! Katil kardeşi çıktı... - Haberler
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21 bıçak darbesiyle öldürülen Cenk Çağın Ünlü cinayetinde katil yakalandı!

Son dakika haberine göre İstanbul’da bir apartmanın teras katında öldürülmüş halde bulunan Cenk Çağın Ünlü’nün katil zanlısının kardeşi C. Ünlü olduğu iddia edildi. Polis tarafından yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika: Cenk Çağın Ünlü cinayetinde flaş gelişme! Katil kardeşi çıktı... - Haberler
Teras kattaki vahşette korkunç iddia! Katil kardeşi çıktı
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Son dakika... Ünlü bir şarap markasının satış temsilciliğini yapan 38 yaşındaki Cenk Çağın Ünlü, İstanbul Şişli'de bir apartmanın teras katındaki dairede yaşıyordu.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yakınları ve arkadaşları, kendisine ulaşamayınca polisi arayıp yardım istedi.

Polis, Ünlü’nün yaşadığı teras katındaki daireye gitti. Zile basıldı ancak açan olmadı. Bunun üzerine çağırılan çilingir kapıyı açtı. İçeri giren polis, Ünlü’nün cansız bedenini buldu. Ünlü'nün 21 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi.

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Cinayete kurban giden Cenk Çağın Ünlü

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Yapılan incelemede Ünlü’nün cansız bedeninin birkaç günlük olduğu, Ramazan Bayramı’nda öldürülmüş olabileceği değerlendirildi. Polis, kamera görüntülerini incelemeye aldı.

KATİLİ KARDEŞİ ÇIKTI

Bir görgü tanığı Ünlü'nün evinden Ramazan Bayramı’nda bir kişinin valizle çıktığı söyledi. Yapılan çalışmalarda, Ünlü’nün en son kardeşi ile görüştüğü belirlendi. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri öldürülen Cenk Çağın Ünlü'nün kardeşini gözaltına aldı. Beyoğlu'nda gözaltına alınan kardeş C. Ünlü sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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