Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Terör soruşturmasında 178 kişi tutuklandı

        Terör soruşturmasında 178 kişi tutuklandı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 212 şüpheliden 178'i tutuklandı, 34'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 00:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Terör soruşturmasında 178 kişi tutuklandı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 225 şüpheliden 178'i tutuklandı.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin ülke genelinde eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen 241 şüpheliden 225'i gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 212'si "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken, 6'sı başsavcılıkça serbest bırakıldı.

        Sulh ceza hakimliğince yapılan sorgu işleminin ardından 178 şüpheli tutuklandı, 34'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ordu'da tartıştığı eşini öldürdü, 1 kişiyi de yaraladı

        Ordu'nun Kumru ilçesinde, 38 yaşındaki Serkan Sanmak, manavda tartıştığı 4 çocuk annesi eşi 36 yaşındaki Emine Sanmak'ı bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan koca Sanmak, yol kenarındaki minibüsünün içinde bekleyen 52 yaşındaki Celil A.'yı da aynı bıçakla ağır yaraladı (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Fransa'da Dembele şov!
        Fransa'da Dembele şov!
        Bakan Fidan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
        Bakan Fidan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
        Kamyon apartmana saplandı!
        Kamyon apartmana saplandı!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Trump: İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti
        Trump: İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti
        Fenerbahçe'den yabancı kuralı teklifi!
        Fenerbahçe'den yabancı kuralı teklifi!
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "Türkler itibarını korudu!"
        "Türkler itibarını korudu!"
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"