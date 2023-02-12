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Haberler Futbol 1. Lig Son dakika: TFF, ligden çekilmeleri onayladı!
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TFF, ligden çekilmeleri onayladı!

TFF, depremden etkilenen 10 ilde merkezleri bulunan takımların ligden çekilme taleplerinin kabulüne karar verildiğini duyurdu: "Bu kulüplerin kalan maçlarda rakiplerin hükmen galip sayılmasına karar verilmiştir. Önceki maçlarla ilgili değişiklik olmayacak. Ligden çekilen takımlar önümüzdeki sezon yine aynı ligde devam edecek"

Son dakika: TFF, ligden çekilmeleri onayladı!
HABERTURK.COM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kulüplerin liglerden çekilme talebini kabul etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat Pazartesi günü yaşanan felaket nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin başvuruları kabul edildi.

Yönetim Kurulu, liglerden çekilen takımların kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına karar verdi.

Ligden çekilecek takımlar, 2023-2024 futbol sezonunda, 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerine devam edecek. Takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacakları ödenecek.

DEPREM BÖLGESİNE KONTEYNER KENT YAPILACAK

TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı, deprem bölgesinde 1000 konteynerden oluşan geçici barınma alanı oluşturacak.

Proje için gerekli harcamaların TFF hesaplarından yapılmasına; proje finansmanı için 59 milyon lirasının 2022-2023 sezonu naklen yayın dağıtım havuzundan alınmasına karar verildi.

Yayın havuzu eşit dağıtım, şampiyonluk, puan performans, sezon sonu derece ödülü payları değişmeyecek. Sezona devam eden kulüplerin bir galibiyet puan performans tutarı, ligden çekilen kulüplere eşit olarak dağıtılacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan beşer milyon lira, çekilen takımlar hariç Süper Lig kulüplerinden üçer milyon lira olmak üzere yayın havuzu gelirleri azaltılacak.

Proje için diğer finansman, TFF'ye gelen depreme yönelik bağışlardan ve/veya TFF'nin kaynaklarından karşılanacak.

YABANCI OYUNCU KURALINDA GEÇİCİ DEĞİŞİKLİK

TFF, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'deki yabancı oyuncu kurallarında da geçici değişikliğe gitti.

Süper Lig kulüpleri, ligden çekilen kulüplerin yabancı uyruklu futbolcularından en fazla 2'sini ara transfer döneminde kiralık veya bonservisiyle kadrosuna katabilecek. Bu oyuncular, sezon sonuna kadar belirlenen yabancı futbolcu sayılarından bağımsız A takım listesine yazdırılabilecek.

Transfer edilen bu futbolculardan biri, sahadaki 8 yabancıya ilaveten aynı anda müsabakaya devam eden kadroda 9. yabancı futbolcu olarak forma giyebilecek.

1. Lig kulüpleri de aynı şartlarda ligden çekilen takımlardan 2 yabancı oyuncu transfer edebilecek. Kulüpler, kadrolarına kattıkları bu oyuncuları, sahadaki 5 yabancı oyuncuya ek 6. yabancı olarak sahaya sürebilecek.

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