The Times gazetesi, İngiltere Başbakanı There May'in yarın istifa etmesi beklendiğini ileri sürdü.

Başbakan May, Avam Kamarasında daha önce 3 kez reddedilen Brexit anlaşmasını haziran başında yeniden milletvekillerinin oyuna sunacağını açıklamıştı.

May, anlaşmayı Avam Kamarasından geçirebilmek için aralarında ikinci Brexit referandumunun oylanmasının da bulunduğu bir dizi "taviz" vereceğini açıklamıştı.

Başbakan May, partisi içindeki muhalif milletvekillerinden gelen istifa baskısı altında bulunuyor.

Bu arada, eski Londra Belediye Başkanı ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson da, May'in görevden ayrılmasının ardından, Muhafazakâr Parti'deki liderlik yarışına gireceğini açıkladı.

İNGİLİZ HÜKÜMETİNDE KRİTİK İSTİFA

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasından sorumlu bakanı dün istifa etti.

Theresa May hükümetinin Avam Kamarasından sorumlu bakanı Andrea Leadsom, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hükümetteki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Leadsom, istifasına gerekçe olarak, May'in geçtiğimiz gün açıkladığı yeni Brexit anlaşmasının ülkeyi AB referandumunun sonucuna sadık biçimde Birlik'ten ayıramayacağını gösterdi.

Leadsom, 2016'daki referandumun ardından dönemin başbakanı David Cameron'ın istifasıyla boşalan başbakanlık makamına May'e karşı aday olmuş ancak daha sonra yarıştan çekilmişti.

Leadsom'ın istifasını başka kabineden istifaların da takip edebileceği belirtiliyor.