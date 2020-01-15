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ABD Başkanı Trump ile Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, faz 1 ticaret anlaşmasını bugün Beyaz Saray'da Türkiye saati ile 19.30'da imzalayacaklar.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Çin ile ticaret anlaşmasının ikinci aşaması imzalanana dek Çin mallarına uyguladıkları gümrük tarifelerini sürdüreceklerini açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer yaptığı ortak açıklamada, ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasının ikinci aşaması konusunda hızlı hareket etmeleri durumunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri gevşetmeyi düşünebileceğine de dikkat çekildi.

Açıklamada, "Eğer Başkan Trump ikinci aşama anlaşma üzerinde hızla uzlaşı sağlarsa, bu anlaşma kapsamında tarifeleri gevşetmeyi de gündemine alabilir" denildi. Bloomberg ise ABD Başkanlık seçimlerine kadar mevcut tarifelerin yürürlükte kalacağını iddia etti.

Diğer yandan, Fox Business Network'e konuşan Mnuchin, birinci aşama anlaşmanın Çin'in para birimini manipüle etmekten uzak duracağına ilişkin taahhütünü de içerdiğine de dikkat çekti.

Mnuchin, ticaret anlaşmasında Çin'in gelecek 2 yılda ABD'den 200 milyar dolarlık ek mal ve hizmet alması vaadinin de yer aldığını belirtirken, ikinci aşama anlaşmada yapısal reformlar ortaya koyulduğunda ABD'li şirketler ve çiftçilerin daha fazla kazanç elde edebileceklerini de ekledi.

Öte yandan ABD, ağustos ayında "kur manipülatörü" olarak ilan ettiği Pekin'in bu etiketini kaldırdı. Söz konusu karar ABD Hazine Bakanlığının kongreye sunduğu ABD'nin Büyük Ticari Ortaklarının Makro Ekonomik ve Döviz Politikaları Raporu'nda ortaya çıktı.

Raporda, Çin ile ilgili, “Çin, şeffafiyet ve hesaplanabilirliği teşvik ederken, rekabetçi devalüasyonlardan kaçınmak için önemli vaatlerde bulundu." ifadelere yer verildi.

Son aylarda ABD ile Çin arasında devam eden ticaret anlaşması kapsamında "Birinci Aşama Anlaşması" çerçevesinde, Çin'in döviz ve kur konuları da dahil olmak üzere birçok alandaki ticari ve ekonomik rejimlerinde önemli yapısal reformlar yapmasının şart koşulduğu belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Çin ayrıca döviz kurları ve dış dengelere ilişkin gerekli bilgileri yayımlamayı kabul etti. Aynı zamanda eylül ayının başlarında dolar/yuan paritesi 7,8'e kadar düştükten sonra ekim ayında yükselmeye başladı ve şu anda 6,93 civarında işlem görmektedir. Bu bağlamda, Hazine Bakanlığı Çin'in artık kur manipülatörü olarak tanımlanmasına gerek kalmadığına karar verdi."